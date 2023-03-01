Дзюба: я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», высказался о ситуации в санкт-петербургском клубе.

«Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

Он также рассказал, что у него нет обид на клуб. По словам игрока, он разошёлся с «Зенитом» на хорошей ноте. При этом он отметил, что ему предлагали контракт так, будто и не предлагали ничего.

В мае 2022 года Дзюба покинул «Зенит» по причине окончания действия контракта. Позже он продолжил карьеру в турецком «Адана Демирспор», но в 2023 году вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».

Ранее Константин Генич заявил, что Дзюба забьёт за «Локомотив» пять-шесть голов в этом сезоне.