Узнать больше

Дзюба: я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», высказался о ситуации в санкт-петербургском клубе.
Дзюба: я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро
  • РИА Новости

«Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну. 

Он также рассказал, что у него нет обид на клуб. По словам игрока, он разошёлся с «Зенитом» на хорошей ноте. При этом он отметил, что ему предлагали контракт так, будто и не предлагали ничего.

В мае 2022 года Дзюба покинул «Зенит» по причине окончания действия контракта. Позже он продолжил карьеру в турецком «Адана Демирспор», но в 2023 году вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».

Ранее Константин Генич заявил, что Дзюба забьёт за «Локомотив» пять-шесть голов в этом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить