Руководитель «КАМАЗ-мастер» считает, что отстранение россиян — хороший урок, чтобы развивать внутренние турниры
- РИА Новости
«Вся эта ситуация — хороший урок, чтобы мы развивали внутренние чемпионаты. Они по своему соревновательному статусу могут быть выше международных. Когда наши спортсмены встретятся со своими соперниками, они должны победить их», — цитирует Чагина РИА Новости.
25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что руководитель «КАМАЗ-мастер» высказался о ситуации с мобилизацией членов команды.