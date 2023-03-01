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Руководитель «КАМАЗ-мастер» считает, что отстранение россиян — хороший урок, чтобы развивать внутренние турниры

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Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Руководитель «КАМАЗ-мастер» считает, что отстранение россиян — хороший урок, чтобы развивать внутренние турниры
  • РИА Новости

«Вся эта ситуация — хороший урок, чтобы мы развивали внутренние чемпионаты. Они по своему соревновательному статусу могут быть выше международных. Когда наши спортсмены встретятся со своими соперниками, они должны победить их», — цитирует Чагина РИА Новости.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что руководитель «КАМАЗ-мастер» высказался о ситуации с мобилизацией членов команды.

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