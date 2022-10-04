Руководитель «КАМАЗ-мастер» высказался о ситуации с мобилизацией членов команды

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о ситуации в команде в связи с частичной мобилизацией.

«Никто уклоняться не собирается, все приходят по повесткам в военкомат. Где пригодимся Родине — там и будем служить. Также надо понимать, что у нас не просто команда, а уникальное производство по изготовлению техники», — цитирует Чагина РИА Новости.

При этом он отметил, что ему лично не приходила повестка в военкомат.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос, приходила ли ему повестка в военкомат.