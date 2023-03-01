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Барриос: «перед нами стоит самая серьёзная задача за всё моё время в «Зените»

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о шансах команды завоевать чемпионство Российской премьер-лиги (РПЛ).
Барриос: «перед нами стоит самая серьёзная задача за всё моё время в «Зените»
  • РИА Новости

«Я вижу, что все наши соперники усиливаются. Никто не хочет подпускать «Зенит» к титулу. Сейчас перед нами стоит самая серьёзная задача за всё моё время в клубе — получить вторую звезду на эмблему», — цитирует Барриоса «Спорт-Экспресс».

По итогам первого круга в РПЛ лидирует «Зенит», в 17 матчах набрав 42 очка. Следом идёт «Спартак» (36 очков) и «Ростов» (35 очков).

Ранее Валерий Кечинов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне.

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