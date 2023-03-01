Беккер: Надаль — главный фаворит «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер назвал фаворита Открытого чемпионата Франции — 2023.

«Главный фаворит «Ролан Гаррос» — Надаль. Но Новак идёт по пятам. Давайте посмотрим, что нам покажут эти два великих чемпиона. Джокович вместе с Надалем и Федерером являются не только спортивными, но и культурными иконами», — цитирует Беккера Eurosport.

Напомним, что Надаль является 22-кратным чемпионом турниров Большого шлема. 36-летний спортсмен 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос», что является рекордом.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль не примет участия в турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).