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Беккер: Надаль — главный фаворит «Ролан Гаррос»

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Бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер назвал фаворита Открытого чемпионата Франции — 2023.

«Главный фаворит «Ролан Гаррос» — Надаль. Но Новак идёт по пятам. Давайте посмотрим, что нам покажут эти два великих чемпиона. Джокович вместе с Надалем и Федерером являются не только спортивными, но и культурными иконами», — цитирует Беккера Eurosport.

Напомним, что Надаль является 22-кратным чемпионом турниров Большого шлема. 36-летний спортсмен 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос», что является рекордом.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль не примет участия в турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

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