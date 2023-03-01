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Миллера дисквалифицировали на три матча НХЛ за плевок в лицо сопернику

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Стали известны сроки дисквалификации защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллера за плевок в лицо сопернику.

Хоккеист отстранён на три матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 без сохранения зарплаты за неспортивное поведение в матче с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает пресс-служба лиги.

Миллер в первом периоде игры с «Кингз» (5:2) 26 февраля плюнул в лицо защитнику соперников Эндрю Даути.

23-летний хоккеист в текущем сезоне набрал 30 очков (6 шайб + 24 результативные передачи) в 60 матчах.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев был признан второй звездой матча с «Вегас Голден Найтс».

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