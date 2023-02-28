Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Ювентусом»
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Встреча пройдёт в Турине на арене «Альянц Стадиум». Начало — в 22:45 мск.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав своей команды на игру.
«Ювентус» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Серии А, набрав 32 очка. «Торино» — девятый (31 очко).
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью удалили на первой минуте второго тайма в матче с «Кремонезе» за оскорбление арбитра.