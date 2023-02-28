ФИБА может допустить Россию к предквалификационному турниру Игр-2024

В Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщили, когда будет принято решение об участии мужской сборной России в предквалификационном турнире к летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Окончательное решение по допуску или недопуску российской команды примут на заседании центрального совета организации 28 апреля», — цитирует представителя пресс-службы ФИБА «Матч ТВ».

Уточняется, что изначально российская сборная числилась среди участников предквалификации к ОИ-2024 как команда, не прошедшая во второй раунд отбора к чемпионату мира. Но ФИБА в декабре 2022 года отдала место россиян сборной Хорватии.

Турнир запланирован на 12—20 августа 2023 года. Пять лучших команд получат возможность выступить на квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что ФИБА учла заявления МОК по участию россиян в турнирах.