Узнать больше

ФИБА может допустить Россию к предквалификационному турниру Игр-2024

Короткая ссылка
В Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщили, когда будет принято решение об участии мужской сборной России в предквалификационном турнире к летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
ФИБА может допустить Россию к предквалификационному турниру Игр-2024
  • Gettyimages.ru
  • © Alfredas Pliadis / EyeEm

«Окончательное решение по допуску или недопуску российской команды примут на заседании центрального совета организации 28 апреля», — цитирует представителя пресс-службы ФИБА «Матч ТВ».

Уточняется, что изначально российская сборная числилась среди участников предквалификации к ОИ-2024 как команда, не прошедшая во второй раунд отбора к чемпионату мира. Но ФИБА в декабре 2022 года отдала место россиян сборной Хорватии.

Турнир запланирован на 12—20 августа 2023 года. Пять лучших команд получат возможность выступить на квалификационных турнирах к Олимпиаде-2024.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что ФИБА учла заявления МОК по участию россиян в турнирах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить