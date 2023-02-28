Медведев прокомментировал десятую победу кряду на турнирах ATP
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«Никогда не бывает легко играть с тем, кого ты никогда раньше не видел. На самом деле, я не знал, как он играет, агрессивно или остаётся в обороне. В самом начале было нелегко, но во втором сете я показал себя лучше», — сказал после матча россиянин.
В матче первого круга Медведев обыграл итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:2.
Ранее сообщалось, что Медведев одержал десятую победу подряд после вылета с Australian Open.