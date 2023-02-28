Узнать больше

Медведев прокомментировал десятую победу кряду на турнирах ATP

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Медведев прокомментировал десятую победу кряду на турнирах ATP
  • AP
  • © Peter Dejong

«Никогда не бывает легко играть с тем, кого ты никогда раньше не видел. На самом деле, я не знал, как он играет, агрессивно или остаётся в обороне. В самом начале было нелегко, но во втором сете я показал себя лучше», — сказал после матча россиянин.

В матче первого круга Медведев обыграл итальянца Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что Медведев одержал десятую победу подряд после вылета с Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить