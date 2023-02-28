В Интернете появились фото формы, в которой сборная России могла сыграть на ЧМ-2022
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
По информации Telegram-канала «БигФут», первый комплект формы выполнен в классическом красном цвете, а второй — в тёмном с элементами северного сияния.
Напомним, что сборная России пропустила турнир из-за недопуска национальной команды к стыковым матчам, которые состоялись в марте 2022 года.
Ранее Игорь Акинфеев рассказал, какой команде симпатизировал на чемпионате мира в Катаре.