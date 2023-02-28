Узнать больше

В Интернете появились фото формы, в которой сборная России могла сыграть на ЧМ-2022

Короткая ссылка
В сети появились фотографии формы, в которой сборная России по футболу могла сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
В Интернете появились фото формы, в которой сборная России могла сыграть на ЧМ-2022
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

По информации Telegram-канала «БигФут», первый комплект формы выполнен в классическом красном цвете, а второй — в тёмном с элементами северного сияния.

Напомним, что сборная России пропустила турнир из-за недопуска национальной команды к стыковым матчам, которые состоялись в марте 2022 года.

Ранее Игорь Акинфеев рассказал, какой команде симпатизировал на чемпионате мира в Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить