В Интернете появились фото формы, в которой сборная России могла сыграть на ЧМ-2022

В сети появились фотографии формы, в которой сборная России по футболу могла сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

По информации Telegram-канала «БигФут», первый комплект формы выполнен в классическом красном цвете, а второй — в тёмном с элементами северного сияния.

Напомним, что сборная России пропустила турнир из-за недопуска национальной команды к стыковым матчам, которые состоялись в марте 2022 года.

Ранее Игорь Акинфеев рассказал, какой команде симпатизировал на чемпионате мира в Катаре.