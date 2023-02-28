Обвиняемый в домогательствах Ле Гре возглавил парижский офис ФИФА

Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре стал главой нового парижского офиса ФИФА.

«Президент получил назначение от Джанни Инфантино. Он возглавит парижский офис ФИФА», — заявил член исполнительного комитета FFF Эрик Боргини.

28 февраля стало известно, что функционер покинул пост президента Федерации футбола Франции. 11 января на внеочередном заседании исполкома FFF Ле Гре был отстранён от своей должности.

Напомним, что глава федерации попал под критику после продления контракта с наставником французской сборной Дидье Дешамом и после своих высказываний в адрес Зинедина Зидана, а также из-за обвинений футбольного агента Сони Суид в сексуальных домогательствах.

Ранее сообщалось, что Ле Гре отвергает все обвинения в свой адрес.