Норвегия бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за участия России
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Бойкот пройдёт не только со стороны спортсменов, но также судей и других официальных лиц, сообщается на официальном сайте организации.
Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.
Мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша и Швейцария.
Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.
Ранее глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал решение сборной Польши бойкотировать участие в чемпионате мира по боксу.