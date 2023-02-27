Норвегия бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за участия России

Норвегия объявила о бойкоте чемпионата мира по боксу 2023 года среди мужчин и женщин из-за допуска на соревнования спортсменов из России и Белоруссии.

Бойкот пройдёт не только со стороны спортсменов, но также судей и других официальных лиц, сообщается на официальном сайте организации.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.

Мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша и Швейцария.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Ранее глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал решение сборной Польши бойкотировать участие в чемпионате мира по боксу.