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Карпин — о поражении от «Урала» в Кубке России: фарта не хватило

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении своей команды от «Урала» в Кубке России.
Карпин — о поражении от «Урала» в Кубке России: фарта не хватило
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Фарта не хватило. Два гола, те, которые мы пропустили, даже три — по сумме двух матчей: две руки непонятные и залетел гол, который даже не был ударом по воротам. Был смешной пенальти, мяч попадает в затылок, отскакивает в руку, и это пенальти», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко.

В составе «Урала» мячи забили Андрей Егорычев (27-я минута), Рай Влут (88-я, пенальти). У «Ростова» гол на счету Максима Осипенко (82-я).

Таким образом, «Урал» вышел в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». «Ростов» продолжит борьбу в «Пути регионов».

Ранее Карпин высказался о вызове футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо в национальную команду.

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