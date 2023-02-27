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Российские пилоты выступят под нейтральным флагом в мировом первенстве по дрон-рейсингу

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Четыре лучших пилота из России примут участие под нейтральным флагом в сезоне гонок престижной международной лиги по дрон-рейсингу Drone Champions League 2023.
Российские пилоты выступят под нейтральным флагом в мировом первенстве по дрон-рейсингу
  • Gettyimages.ru
  • © PonyWang

Мероприятие пройдёт в несколько этапов в онлайн-формате, а финал состоится в Норвегии при личном участии пилотов. Фанаты смогут наблюдать за борьбой за первое место благодаря онлайн-трансляции, которую проведут в 30 странах по телевидению или в интернете.

Четыре российских пилота будут летать в этом сезоне в составе зарубежных команд. За первую в истории женскую команду Mach1 выступят Ксения Мосина и первая девушка-пилот России Наталья Астахова. В составе британской X-Blades будет летать один из лучших российских киберспортсменов Александр Холкин, а за команду организаторов мероприятия Wild Card выступит Вадим Дзема.

Ранее сообщалось, что на киберспортивные «Игры будущего» в Казани направят более 5 млрд рублей из федерального бюджета.

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