Абаскаль доволен форматом проведения Кубка России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о формате проведения Кубка России.

«По формату Кубка я уже говорил, что мне очень нравится формат группового этапа. Можно было попробовать много разных вещей, сейчас плей-офф — напряжённые матчи, где уже надо биться, бороться», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Ответный матч «Спартака» и «Локомотива» пройдёт 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». На игру назначена бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Первую встречу красно-белые выиграли со счётом 1:0. Победный мяч в первом тайме забил Данил Пруцев. Главный арбитр матча Владислав Безбородов на 80-й минуте матча отменил гол Магкеева из-за положения вне игры после просмотра VAR.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка России сезона-2014/15 в составе «Локомотива» Ян Дюрица считает, что «Локомотив» может обыграть «Спартак» в ответном матче Кубка России и пройти дальше.