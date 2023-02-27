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Дюрица: этот «Спартак» «Локомотиву» можно и нужно обыгрывать

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Обладатель Кубка России сезона-2014/15 в составе «Локомотива» Ян Дюрица считает, что «Локомотив» может обыграть «Спартак» в ответном матче Кубка России и пройти дальше.
Дюрица: этот «Спартак» «Локомотиву» можно и нужно обыгрывать
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Жаль, что «Локомотив» минимально уступил дома. Матч будет сложным, но при хорошей игре в обороне и качественных контратаках команда Галактионова может добиться положительного результата. В футболе всё случается, поэтому этот «Спартак» можно и нужно обыгрывать», — приводит слова Дюрицы Sport24.

Ответный матч пройдёт 27 февраля на стадионе «Открытие Арена». На игру назначена бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Первую встречу красно-белые выиграли со счётом 1:0. Победный мяч в первом тайме забил Данил Пруцев. Главный арбитр матча Владислав Безбородов на 80-й минуте матча отменил гол Магкеева из-за положения вне игры после просмотра VAR.

Ранее бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил шансы «Локомотива» в столичном дерби со «Спартаком» в рамках ответного матча Кубка России по футболу.

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