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Бывший тренер сборной Германии по футболу возглавил команду Южной Кореи

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Немецкий тренер Юрген Клинсман возглавил сборную Южной Кореи.
Бывший тренер сборной Германии по футболу возглавил команду Южной Кореи
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

Как сообщается на официальном сайте Корейской футбольной ассоциации, контракт с 58-летним тренером рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года.

Клинсман тренировал сборную Соединённых Штатов по футболу с 2011 по 2016 год. В 2020 году немец покинул берлинскую «Герту».

Напомним, что португалец Паулу Бенту возглавил южнокорейскую сборную в 2018 году. На чемпионате мира 2022 года подопечные Бенту дошли до 1/8 финала, где проиграли команде Бразилии. 13 декабря специалист покинул свой пост.

Ранее нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 24-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

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