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Жена хоккеиста «Северстали» сбила девочку на пешеходном переходе

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Яна Вовченко-Александрова, жена хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко, рассказала, что сбила девочку на пешеходном переходе в Череповце.
Жена хоккеиста «Северстали» сбила девочку на пешеходном переходе
  • РИА Новости

Девочка переходила дорогу по зебре вместе со своим дедушкой, когда женщина на зелёном Porsche сбила её. После ДТП девочку отвезли в больницу.

«Двигалась не быстро, около 60 км в час, старалась объехать автомобиль. Из-за машины не было видно пешеходов. Когда увидела дедушку с девочкой, постаралась максимально уйти от удара. Дедушку не задела, а девочку — по касательной. Она упала, но обошлось без переломов или тяжких травм», — написала Вовченко-Александрова в социальных сетях.

Также она отметила, что не снимает с себя ответственности за инцидент и приложит все усилия для восстановления морального состояния и здоровья девочки.

Ранее стали известны составы всех пар плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

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