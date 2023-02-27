Капризов за шесть минут оформил дубль в матче с «Коламбусом»

«Миннесота Уайлд» принимает «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий Кирилл Капризов в течение шести минут оформил дубль и сравнял счёт в матче — 2:2.

Первую шайбу встречи забросил нападающий «Коламбуса» Мэтью Оливье на 17-й минуте, а в начале второго периода его одноклубник Лиам Фуди удвоил преимущество.

20 февраля Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон, реализовав численное преимущество в 15-й раз.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.