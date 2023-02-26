«Синара» в третий раз стала обладателем Кубка России по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» в третий раз завоевала Кубок России по мини-футболу.

Команда с Урала во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге со счётом 5:3 в овертайме нанесла поражение московскому КПРФ в финале Кубка России.

Основное время завершилось со счётом 3:3. Забитыми мячами в составе московского клуба отметились Шимбинья (3-я и 18-я минуты), Денер (22-я). У «Синары» отличились Валерий Дёмин (21-я), Павел Карпов (43-я и 50-я), Григорий Валеев (53-я), Сергей Абрамов (60-я).

«Газпром-Югра» завоевала бронзовые награды. В матче за третье место команда из Югорска обыграла «Норильский никель» (5:4).

«Синара» в третий раз стала победителем кубка страны.

Ранее в Ассоциации мини-футбола России оценили решение УЕФА оштрафовать Украину за провокации в матче со сборной России.