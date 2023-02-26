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«Монреаль» и «Даллас» совершили обмен российскими нападающими

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Пресс-служба «Монреаль Канадиенс» объявила о переходе в клуб российского нападающего «Даллас Старз» Дениса Гурьянова.
«Монреаль» и «Даллас» совершили обмен российскими нападающими
  • Gettyimages.ru

В обмен на Гурьянова «Даллас» получит форварда «Канадиенс» Евгения Дадонова, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что «Канадиенс» выплатит 50% зарплаты Дадонова до конца сезона-2022/23.

Дадонов провёл за «Монреаль» 50 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил четыре шайбы и отличился 14 результативными передачами. На счету Гурьянова 43 матча за «Старз», два гола и девять результативных передач.

Ранее главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан объяснил, почему российский нападающий Виталий Кравцов был обменян в «Ванкувер Кэнакс».

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