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Тренер «Рейнджерс» — об обмене Кравцова: в «Ванкувере» он будет прогрессировать быстрее

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан объяснил, почему российский нападающий Виталий Кравцов был обменян в «Ванкувер Кэнакс».
Тренер «Рейнджерс» — об обмене Кравцова: в «Ванкувере» он будет прогрессировать быстрее
  • AFP

«Это даст ему новую возможность. Кравцов движется вперёд, и я желаю ему только самого наилучшего, потому что он действительно усердно играл за нас. Но мы просто не смогли найти для него места в нашем составе», — цитирует Галлана пресс-служба НХЛ.

Кравцов 26 февраля был обменян в «Ванкувер». В обратную сторону отправился 24-летний форвард Уильям Локвуд, а также седьмой раунд драфта 2026 года.

23-летний воспитанник челябинского хоккея в сезоне-2022/23 в 28 матчах забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский рассказал об отношениях с соотечественниками, играющими в НХЛ.

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