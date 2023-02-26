Тренер «Рейнджерс» — об обмене Кравцова: в «Ванкувере» он будет прогрессировать быстрее
- AFP
«Это даст ему новую возможность. Кравцов движется вперёд, и я желаю ему только самого наилучшего, потому что он действительно усердно играл за нас. Но мы просто не смогли найти для него места в нашем составе», — цитирует Галлана пресс-служба НХЛ.
Кравцов 26 февраля был обменян в «Ванкувер». В обратную сторону отправился 24-летний форвард Уильям Локвуд, а также седьмой раунд драфта 2026 года.
23-летний воспитанник челябинского хоккея в сезоне-2022/23 в 28 матчах забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.
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