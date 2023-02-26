«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России

«Ахмат» в гостях нанёс поражение «Уфе» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь регионов»).

Игра на стадионе «Нефтянник» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Грозного.

В составе «Ахмата» мячи забили Гамид Агаларов (37-я минута), Лечи Садулаев (45-я). У «Уфы» отличился Дилан Ортис (67-я, пенальти).

«Ахмат» вышел в во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России. Своего будущего соперника грозненцы узнают по итогам жеребьевки. Им станет команда из числа проигравших в четвертьфинале «Пути РПЛ».

Ранее сообщалось, что «Акрон» победил «Торпедо» в четвертьфинальном матче Кубка России.