Узнать больше

«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России

Короткая ссылка
«Ахмат» в гостях нанёс поражение «Уфе» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь регионов»).
«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России
  • РИА Новости

Игра на стадионе «Нефтянник» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Грозного.

В составе «Ахмата» мячи забили Гамид Агаларов (37-я минута), Лечи Садулаев (45-я). У «Уфы» отличился Дилан Ортис (67-я, пенальти).

«Ахмат» вышел в во второй этап 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России. Своего будущего соперника грозненцы узнают по итогам жеребьевки. Им станет команда из числа проигравших в четвертьфинале «Пути РПЛ».

Ранее сообщалось, что «Акрон» победил «Торпедо» в четвертьфинальном матче Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить