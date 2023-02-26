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Клебо и Голберг выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам

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Норвежские лыжники Пол Голберг и Йоханнес Клебо выиграли командный спринт на чемпионате мира в Планице (Словения).
Клебо и Голберг выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам
  • Gettyimages.ru

Они преодолели дистанцию за 17 минут и 28,14 секунды.

Второе место заняли Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино из Италии (+2,48).

Замкнули тройку призёров Рено Же и Ришар Жув, представляющие Францию (+16,48).

Чемпионат мира проходит с 21 февраля по 5 марта.

Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.

Ранее сообщалось, что шведские лыжницы Эмма Рибом и Йонна Сундлинг выиграли командный спринт на чемпионате мира в Планице.

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