Рибом и Сундлинг выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам

Шведские лыжницы Эмма Рибом и Йонна Сундлинг выиграли командный спринт на чемпионате мира в Планице (Словения).

Они преодолели дистанцию 8,4 км за 19 минут и 40,7 секунды.

Вторыми стали норвежки Анне Кьерсти Калво и Тириль Венг (+2,42). Замкнули тройку призёров Джессика Диггинс и Джулия Керн из США (+5,33).

Чемпионат мира проходит с 21 февраля по 5 марта.

Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на турнире «Чемпионские высоты» в Архангельской области гораздо интереснее, чем на чемпионате мира.