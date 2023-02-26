Якушев: «Спартаку» следует определиться с новым тренером в ближайшее время

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался о необходимости смены тренера в московском хоккейном клубе «Спартак».

«Для успешного выступления в первую очередь надо определиться с тренерским составом, главным тренером. Его обычно назначают не после сезона, а во время него, когда у него будет возможность приглашать игроков, укреплять состав», — цитирует Якушева ТАСС.

По его мнению, непопадание столичного клуба в плей-офф было ожидаемо.

«Потому что «Спартак» в этом сезоне играл неровно. И наличие стабильности свидетельствует о классе команды», — заключил Якушев.

Красно-белые в текущем розыгрыше чемпионата уже потеряли шансы на попадание в кубковую часть турнира. «Спартак» в последний раз не играл в плей-офф КХЛ в сезоне-2016/17. Заключительный матч регулярного чемпионата московский клуб проведет 26 февраля с со столичным «Динамо».

Ранее сообщалось, что дубль Сергея Плотникова помог ЦСКА разгромить «Спартак» в матче КХЛ.