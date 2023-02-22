Дубль Плотникова помог ЦСКА разгромить «Спартак» в матче КХЛ

«Спартак» на своём льду потерпел разгромное поражение от ЦСКА в рамках московского дерби чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 7:1 в пользу армейской команды.

В составе коллектива Сергея Фёдорова шайбы забросили Сергей Плотников (7-я, 42-я минуты), Фредрик Классон (28-я), Никита Нестеров (29-я), Михаил Григоренко (40-я), Андрей Светлаков (50-я) и Павел Карнаухов (52-я). У красно-белых отличился Роман Старченко (50-я).

«Спартак» с 64 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 92 очками находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ, забросив семь шайб.