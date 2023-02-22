Дубль Плотникова помог ЦСКА разгромить «Спартак» в матче КХЛ
- РИА Новости
Игра завершилась со счётом 7:1 в пользу армейской команды.
В составе коллектива Сергея Фёдорова шайбы забросили Сергей Плотников (7-я, 42-я минуты), Фредрик Классон (28-я), Никита Нестеров (29-я), Михаил Григоренко (40-я), Андрей Светлаков (50-я) и Павел Карнаухов (52-я). У красно-белых отличился Роман Старченко (50-я).
«Спартак» с 64 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 92 очками находится на втором месте.
Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ, забросив семь шайб.