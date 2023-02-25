В команде Бетербиева подтвердили возможность боя с Биволом в июне

Юрист и советник российского боксёра Артура Бетербиева Энтони Рудман высказался о возможном бое своего клиента с соотечественником Дмитрием Биволом.

«То, что сказал Эдди Хирн, верно. Мы ведём переговоры по бою Бетербиев — Бивол в Абу-Даби в июне. Артур очень хочет подраться с Биволом в следующем поединке. Он ясно дал это понять после победы над Энтони Ярдом. Артур будет готов драться в июне, несмотря на Рамадан. Бой в Абу-Даби? Это тоже не проблема для Артура», — цитирует Рудмана Boxing Scene.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Российский боксёр одержал 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). Британец проиграл в третий раз.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом одержал победу, причём 11 завершил досрочно. Последний поединок чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Бивол и Бетербиев могут вместе выступить на турнире в Абу-Даби.