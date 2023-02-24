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Бивол и Бетербиев могут вместе выступить на турнире в Абу-Даби

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Глава Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что хочет организовать поединки российских боксёров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
Бивол и Бетербиев могут вместе выступить на турнире в Абу-Даби
  • AFP
  • © Patrick T. FALLON

«Мы хотим провести масштабный турнир в Абу-Даби. Биволу нужен бой — его соперником станет Джошуа Буатси, а Бетербиеву самое время подраться с Каллумом Смитом. Таким образом, у нас будет сразу два крутых боя. Посмотрим, как все сложится, но это выглядит захватывающе», — цитирует Хирна Boxing Social.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Российский боксёр одержал 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). Британец проиграл в третий раз.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом одержал победу, причём 11 завершил досрочно. Последний поединок чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее промоутер Бивола назвал сроки организации боя с Бетербиевым.

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