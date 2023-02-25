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Капитан «Краснодара» Сафонов рассказал, что его мотивирует играть в РПЛ

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Вратарь и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о своей мотивации в период, когда российские клубы не могут участвовать в еврокубках.

«Моя мотивация — это эмоции, интерес к спорту. Я не люблю проигрывать, хочу выходить и побеждать в каждом матче, проявлять себя, хочу, чтобы моя команда побеждала. Это то, за что борюсь в каждом матче», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению российских команд от международных турниров.

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