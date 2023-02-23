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Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров

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Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению российских команд от международных турниров.
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров
  • РИА Новости

«Апелляция была подана несвоевременно и не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются», — передаёт сообщение суда ТАСС.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что РФС предложил Иракской федерации футбола провести матч сборных в Сочи.

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