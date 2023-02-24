Игонин назвал домашний матч с «Зенитом» в Кубке России по футболу событием для «Волги»

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал решение провести четвертьфинальный матч Кубка России по футболу (пять регионов) с «Волгой» в Ульяновске.

«В Ульяновске никому ничего не нужно объяснять перед большим матчем. Приезжает «Зенит», чемпион и обладатель кубков России, — это событие. Не хотелось бы экспертно рассуждать о полях, о том, как играет «Зенит». Будет точно интересно», — цитирует Игонина ТАСС.

Обладатель Кубка России в составе «Зенита» подчеркнул, что «Волга» будет стремиться выступить удачно на своем стадионе при болельщиках.

«Это должно запомниться не только подготовкой и предвкушением, но и, естественно, результатом, чего хотят хозяева», — добавил Игонин.

Российский футбольный союз (РФС) и Футбольная национальная лига (ФНЛ) приняли решение относительно места и даты проведения матча 1/4 финала Кубка России. Матч между «Волгой» и «Зенитом» пройдёт в Ульяновске 25 февраля. Начало игры запланировано на 14:30 мск.

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин подтвердил информацию о том, что «Зенит» предложил заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на встречу Кубка России. Позже в ульяновской команде заявили, что «ни за какие вкусняшки» не согласятся с переносом матча.

Ранее сообщалось, что румынский футбольный клуб «Минаур» отказался играть с ульяновской «Волгой».