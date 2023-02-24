Чесноков оценил физическую готовность Медведева

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением о российском теннисисте Данииле Медведеве.

«Медведев, как марафонец: он выдерживает длительные розыгрыши, умеет играть сложные, даже пятисетовые матчи. Даниил хорошо готов физически. И чем он больше играет, тем кажется, что и лучше», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

19 февраля Медведев выиграл турнир ATP в Роттердаме. 24 февраля россиянину предстоит игра против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира АТР в Дохе (Катар).

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что Медведев может удачно сыграть на турнире в Дохе.