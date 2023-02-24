Узнать больше

Чесноков оценил физическую готовность Медведева

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением о российском теннисисте Данииле Медведеве.
Чесноков оценил физическую готовность Медведева
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Медведев, как марафонец: он выдерживает длительные розыгрыши, умеет играть сложные, даже пятисетовые матчи. Даниил хорошо готов физически. И чем он больше играет, тем кажется, что и лучше», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

19 февраля Медведев выиграл турнир ATP в Роттердаме. 24 февраля россиянину предстоит игра против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира АТР в Дохе (Катар).

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что Медведев может удачно сыграть на турнире в Дохе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить