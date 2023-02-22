Ольховский считает, что Медведев может удачно сыграть на турнире в Дохе

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев имел достаточно времени, чтобы восстановиться перед турниром Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

«Я думаю, что он успел восстановиться. Не думаю, что у него будут проблемы при переходе из зала. У него было достаточно времени на восстановление, в Дохе он может сыграть так же удачно, как в Роттердаме», — цитирует Ольховского ТАСС.

27-летний россиянин в финале победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев завоевал первый трофей в 2023 году и 16-й титул в карьере.

Призовой фонд представительного турнира в Роттердаме составлял более €2 млн.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение Медведева в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).