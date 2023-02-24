Узнать больше

Шишкин: момент с незасчитанным голом Магкеева подпортил матч «Локомотива» и «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказал мнение, что отменённый гол защитника железнодорожников Станислава Магкеева в ворота красно-белых подпортил игру.
Шишкин: момент с незасчитанным голом Магкеева подпортил матч «Локомотива» и «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«По правилам, наверное, можно «докопаться» до этого офсайда, но в динамике мне показалось, что это чистый гол, никаких погрешностей не было. Но правила есть правила, судьи сейчас очень гордятся этим эпизодом, что они его разглядели, хотя, на мой взгляд, этот момент подпортил весь рисунок игры», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что впереди команды ждёт ответная встреча. 

«Пока, думаю, шансы равны, хотя у «Спартака», конечно, есть пусть и небольшое, но всё же преимущество в виде забитого мяча», — добавил Шишкин.

«Спартак» на стадионе «РЖД Арена» со счётом 1:0 нанёс поражение «Локо». Победный мяч в первом тайме забил Данил Пруцев. Главный арбитр матча Владислав Безбородов на 80-й минуте матча отменил гол Магкеева из-за положения вне игры после просмотра VAR. Дзюба был признан лучшим игроком встречи. Ответный матч состоится 27 февраля.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить