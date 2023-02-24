Шишкин: момент с незасчитанным голом Магкеева подпортил матч «Локомотива» и «Спартака»

Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказал мнение, что отменённый гол защитника железнодорожников Станислава Магкеева в ворота красно-белых подпортил игру.

«По правилам, наверное, можно «докопаться» до этого офсайда, но в динамике мне показалось, что это чистый гол, никаких погрешностей не было. Но правила есть правила, судьи сейчас очень гордятся этим эпизодом, что они его разглядели, хотя, на мой взгляд, этот момент подпортил весь рисунок игры», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что впереди команды ждёт ответная встреча.

«Пока, думаю, шансы равны, хотя у «Спартака», конечно, есть пусть и небольшое, но всё же преимущество в виде забитого мяча», — добавил Шишкин.

«Спартак» на стадионе «РЖД Арена» со счётом 1:0 нанёс поражение «Локо». Победный мяч в первом тайме забил Данил Пруцев. Главный арбитр матча Владислав Безбородов на 80-й минуте матча отменил гол Магкеева из-за положения вне игры после просмотра VAR. Дзюба был признан лучшим игроком встречи. Ответный матч состоится 27 февраля.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.