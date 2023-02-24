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Лыжник Голберг — об отсутствии россиян на ЧМ: меня интересуют только спортивные дела

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Норвежский лыжник Пол Голберг высказался об отсутствии российских спортсменов на чемпионате мира в Словении.
Лыжник Голберг — об отсутствии россиян на ЧМ: меня интересуют только спортивные дела
  • globallookpress.com
  • © Pascal Muller/Keystone Press Agency

«Начиная с прошлого февраля я несколько раз высказывался по этому поводу. Положение дел не изменилось. Я поменял своё отношение к этому вопросу в том смысле, что меня интересуют сейчас только спортивные дела», — сказал Голберг на пресс-конференции.

Напомним, что мировое первенство проходит в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта. Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.

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