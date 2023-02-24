Ташуев назвал главную цель «Ахмата» на вторую часть сезона

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал главную цель команды на вторую часть сезона.

«Мы хотим бороться за более высокие цели: не удержаться на шестом месте, а подняться вверх. Это нормальный барьер, который нужно преодолевать. Настрой у всех боевой, ребята настроены, будем биться, а там поле рассудит», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне «Ахмат» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что нападающий Идрис Умаев перешёл из «Ахмата» в «Актобе» на правах аренды.