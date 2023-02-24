Фернандеш: мы показали «Барселоне», из чего сделан МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Болельщики были с нами в самые трудные моменты. Эта связь особенная, они видят, что мы делаем всё возможное, чтобы выигрывать для них матчи. «Олд Траффорд» стоял на ушах, поэтому мы и добились результата. Мы совершили камбэк и показали, из чего сделан этот клуб», — приводит слова Фернандеша BT Sport.

Игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрика тен Хага.

В составе «Манчестера» отличились Фред (47-я минута), Антони (73-я). У каталонского клуба мяч забил Роберт Левандовски (18-я, пенальти).

Первая встреча в Барселоне завершилась вничью (2:2).

Жеребьёвка следующей стадии пройдёт 24 февраля.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о желании работать в России.