Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
Встреча в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 7:2 в пользу «Ойлерз».
В составе «Питтсбурга» дубль забросил Крис Летанг (первая и 58-я). Российский нападающий Евгений Малкин отдал две результативные передачи.
У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (13-я и 56-я), Леон Драйзайтль (17-я), Кайлер Ямамото (26-я), Девин Шор (27-я), Уоррен Фёгеле (35-я), Райан Ньюджент-Хопкинс (38-я).
Ранее «Вашингтон» уступил «Анахайму» в первом матче после возвращения Овечкина.