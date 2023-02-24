Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» проиграл «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 7:2 в пользу «Ойлерз».

В составе «Питтсбурга» дубль забросил Крис Летанг (первая и 58-я). Российский нападающий Евгений Малкин отдал две результативные передачи.

У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (13-я и 56-я), Леон Драйзайтль (17-я), Кайлер Ямамото (26-я), Девин Шор (27-я), Уоррен Фёгеле (35-я), Райан Ньюджент-Хопкинс (38-я).

Ранее «Вашингтон» уступил «Анахайму» в первом матче после возвращения Овечкина.