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Антон Бобёр — о матче с «Динамо»: игра «Крыльев» всегда будет нравиться болельщикам

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Рекордсмен «Крыльев Советов» по числу матчей в чемпионатах России по футболу Антон Бобёр оценил игру самарской команды в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка страны («Путь РПЛ») с московским «Динамо».

«Но я уверен, что при всех перестроениях команда показывает футбол, который нравится болельщикам — настолько она независима от отдельных игроков. Умение подстроить игроков под командную игру — одно из основных качеств тренерского штаба», — цитирует футболиста Metaratings.

При этом Бобёр подчеркнул, что пока рано делать выводы о сыгранности «Крыльев» после ухода ряда игроков основного состава.

«Небольшой период времени прошёл, поэтому сейчас невозможно сказать, стали «Крылья» сильнее или слабее. Конечно, «Крылья» понесли потери, но это происходило и раньше — команда умела перестроиться и найти новых лидеров», — заключил Бобёр.

Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Осинькина. Голами в составе хозяев отметились Владимир Писарский и Александр Зуев. Автора первого мяча признали лучшим игроком матча. Единственный гол в составе москвичей забил Константин Тюкавин.

Самарцы в зимнее трансферное окно продали в московский «Локомотив» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, а приобрели им на смену Бенхамина Гарре и Владимира Сычевого.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча с «Динамо».



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