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Осинькин: большой отрезок игры с «Динамо» оставил неприятные впечатления

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Кубка России по футболу с «Динамо».
Осинькин: большой отрезок игры с «Динамо» оставил неприятные впечатления
  • РИА Новости

«Начали неплохо, в концовке вернулись в игру, но большой кусок матча оставил неприятные впечатления. Мы не можем быть этим довольными. Мы неправильно играли в тактическом плане, «Динамо» могло забивать. Допускали нехарактерные для нас ошибки», — цитирует Осинькина Sport24.

По его словам, матч получился очень трудным, поскольку было сложное поле и неприятная погода.

«Отсюда дополнительные эмоции. Всё хорошо, что хорошо кончается. Мы, конечно, рады, что победили. Но если проанализировать матч, то минут 30 в первом тайме мы были близки к слову «провалили», — заключил тренер.

Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Осинькина. Голами в составе хозяев отметились Владимир Писарский и Александр Зуев. Автор первого мяча был признан лучшим игроком матча. Единственный гол в составе москвичей забил Константин Тюкавин.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч Кубка России.



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