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Сафонов — о матче с ЦСКА в Кубке России: допустили кучу элементарных ошибок

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу (путь РПЛ) с московским ЦСКА.
Сафонов — о матче с ЦСКА в Кубке России: допустили кучу элементарных ошибок
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Думаю, все видели, что мы допустили кучу элементарных ошибок. Просто отдавали мячи. Были проблемы с единоборствами. Мы очень много проиграли. Это мелочи, из которых складывается игра. Наша проблема ещё и отсюда», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что, безусловно, морозная «погода сыграла свою роль».

«По крайней мере в начале. Мне показалось, что многие игроки не вошли. У ЦСКА игроки были более приспособлены», — заключил Сафонов.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу армейской команды. Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.

Ранее сообщалось, Фёдор Чалов признан лучшим игроком матча Кубка России ЦСКА — «Краснодар».

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