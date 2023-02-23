Сафонов — о матче с ЦСКА в Кубке России: допустили кучу элементарных ошибок
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«Думаю, все видели, что мы допустили кучу элементарных ошибок. Просто отдавали мячи. Были проблемы с единоборствами. Мы очень много проиграли. Это мелочи, из которых складывается игра. Наша проблема ещё и отсюда», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что, безусловно, морозная «погода сыграла свою роль».
«По крайней мере в начале. Мне показалось, что многие игроки не вошли. У ЦСКА игроки были более приспособлены», — заключил Сафонов.
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу армейской команды. Ответный матч между командами пройдёт 28 февраля.
Ранее сообщалось, Фёдор Чалов признан лучшим игроком матча Кубка России ЦСКА — «Краснодар».