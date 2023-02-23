Яшкин стал вторым игроком в истории, забросившим 40 шайб в регулярном чемпионате КХЛ

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи».

Россиянин довёл число своих шайб в нынешнем сезоне до 40. Таким образом, он стал лишь вторым хоккеистом в истории КХЛ, забросившим 40 шайб в регулярном чемпионате. Рекордсменом является Сергей Мозякин (48 голов).

Встреча в Сочи на стадионе «Большой» завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу СКА.

Ранее сообщалось, что «Амур» проиграл «Адмиралу» и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ.