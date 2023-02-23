Дебютные голы Писарского и Зуева позволили «Крыльям» обыграть «Динамо» в матче Кубка России
- РИА Новости
Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность» завершилась со счётом 2:1.
Голами в составе хозяев отметились Владимир Писарский и Александр Зуев на 48-й и 88-й минутах. Для обоих мячи стали дебютными за «Крылья». Единственный гол в составе москвичей забил Константин Тюкавин (80-я).
Ответный матч между командами пройдёт 1 марта.
Ранее сообщалось, что в ЦСКА высказались по поводу доступа журналистов в раздевалку после матча с «Краснодаром».