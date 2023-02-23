Узнать больше

Дебютные голы Писарского и Зуева позволили «Крыльям» обыграть «Динамо» в матче Кубка России

Короткая ссылка
«Крылья Советов» на своём поле одержали победу над «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Дебютные голы Писарского и Зуева позволили «Крыльям» обыграть «Динамо» в матче Кубка России
  • РИА Новости

Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность» завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе хозяев отметились Владимир Писарский и Александр Зуев на 48-й и 88-й минутах. Для обоих мячи стали дебютными за «Крылья». Единственный гол в составе москвичей забил Константин Тюкавин (80-я).

Ответный матч между командами пройдёт 1 марта.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА высказались по поводу доступа журналистов в раздевалку после матча с «Краснодаром».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить