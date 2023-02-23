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В ЦСКА высказались по поводу доступа журналистов в раздевалку после матча с «Краснодаром»

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о доступе журналистов в раздевалку команды после матча 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром».
В ЦСКА высказались по поводу доступа журналистов в раздевалку после матча с «Краснодаром»
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«Лично я пока не очень понимаю, какой контент может быть записан из раздевалки, тем более когда речь идёт о пишущих СМИ. Но уверен, с коллегами ещё всё успеем обсудить», — цитирует Брейдо Sport24.

Матч между командами пройдёт 23 февраля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее Александр Гришин объяснил, почему у ЦСКА больше шансов на победу в матче с «Краснодаром».

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