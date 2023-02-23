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Гендир «Факела» предложил РФС ввести аттестацию для руководителей футбольных клубов

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо ввести аттестацию для руководителей клубов.
Гендир «Факела» предложил РФС ввести аттестацию для руководителей футбольных клубов
  • РИА Новости

«На мой взгляд, важно, чтобы в момент прохождения клубом лицензирования аттестацию в рамках своих специализаций получали и руководители — я о генеральных и спортивных директорах. Почему только тренеры должны аттестовываться?» — цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».

Лицензия UEFA Pro выдаётся тренеру федерацией футбола каждой страны — члена УЕФА и действительна два года. Данная бумага является высшим доступным сертификатом, который подтверждает уровень мастерства наставника. Лицензия необходима тем, кто планирует возглавить ФК высшей лиги в любой европейской стране более чем на 12 недель. 

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко получил тренерскую лицензию UEFA Pro.

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