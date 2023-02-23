Гендир «Факела» предложил РФС ввести аттестацию для руководителей футбольных клубов

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо ввести аттестацию для руководителей клубов.

«На мой взгляд, важно, чтобы в момент прохождения клубом лицензирования аттестацию в рамках своих специализаций получали и руководители — я о генеральных и спортивных директорах. Почему только тренеры должны аттестовываться?» — цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».

Лицензия UEFA Pro выдаётся тренеру федерацией футбола каждой страны — члена УЕФА и действительна два года. Данная бумага является высшим доступным сертификатом, который подтверждает уровень мастерства наставника. Лицензия необходима тем, кто планирует возглавить ФК высшей лиги в любой европейской стране более чем на 12 недель.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко получил тренерскую лицензию UEFA Pro.