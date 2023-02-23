Генменеджер «Чикаго» о Зайцеве: мы получили защитника уровня НХЛ

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон оценил переход защитника Никиты Зайцева в результате обмена с «Оттава Сенаторз».

«Мы получили защитника уровня НХЛ и очень ценный капитал в преддверии драфтов. Никита добавит нам глубины справа в обороне, ждём с нетерпением, что он скоро к нам присоединится», — цитирует Дэвидсона пресс-служба клуба.

«Чикаго» помимо Зайцева получит от «Сенаторз» выбор во втором раунде 2023 года и выбор в четвёртом раунде 2024 года.

В сезоне-2022/23 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин провёл 28 матчей и набрал пять очков (0+5) при коэффициенте полезности «-5».

Ранее «Даллас Старз» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).