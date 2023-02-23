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Ассист Гурьянова не помог «Далласу» победить «Чикаго»

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«Даллас Старз» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ассист Гурьянова не помог «Далласу» победить «Чикаго»
  • AP

Встреча на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:4.

Во втором отрезке матча «Чикаго» удалось отыграться, уступая по ходу встречи три очка, а в третьем — выйти вперёд. Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.

«Даллас» занимает первое место в таблице Центрального дивизиона Западной конференции с 72 очками. «Блэкхоукс» расположился на восьмой строчке таблицы с 45 очками соответственно.

Ранее российский защитник Никита Зайцев перешёл из «Оттава Сенаторз» в «Чикаго Блэкхоукс».

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