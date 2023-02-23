СКА вывел Зыкова из списка травмированных

Петербургский СКА вывел из списка травмированных нападающего Валентина Зыкова.

Также из списка травмированных выведен 34-летний форвард Никита Комаров, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Александр Радулов 3 февраля на первых минутах матча СКА — «Ак Барс» (7:4) применил силовой приём против Зыкова в средней зоне. Нападающий армейского клуба упал на лёд и не вернулся в игру.

Форвард потерял почти все верхние зубы. Врачи диагностировали у хоккеиста перелом носовых пазух и верхней челюсти и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что Зыков может вернуться в состав команды в матче с «Сочи».