СЭ: Зыков может вернуться в состав СКА в матче с «Сочи»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Александр Радулов 3 февраля на первых минутах матча СКА — «Ак Барс» (7:4) применил силовой приём против Зыкова в средней зоне. Нападающий армейского клуба упал на лёд и не вернулся в игру.
Форвард потерял почти все верхние зубы. Врачи диагностировали у хоккеиста перелом носовых пазух и верхней челюсти и сотрясение мозга.
Матч СКА с «Сочи» состоится 23 февраля.
Ранее СКА дома победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).