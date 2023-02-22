СЭ: Зыков может вернуться в состав СКА в матче с «Сочи»

Травмированный нападающий СКА Валентин Зыков может вернуться в состав команды в матче с «Сочи».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Александр Радулов 3 февраля на первых минутах матча СКА — «Ак Барс» (7:4) применил силовой приём против Зыкова в средней зоне. Нападающий армейского клуба упал на лёд и не вернулся в игру.

Форвард потерял почти все верхние зубы. Врачи диагностировали у хоккеиста перелом носовых пазух и верхней челюсти и сотрясение мозга.

Матч СКА с «Сочи» состоится 23 февраля.

Ранее СКА дома победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).